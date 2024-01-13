التنفيذ يبدأ خلال ساعات.. مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في 17 محافظة.. |عاجل

أعلنت شركات الكهرباء في مختلف المحافظات مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في 17 محافظة والتي يبدأ تنفيذها خلال ساعات وذلك بالتزامن مع امتحانات نصف العام الدراسي، واستجابة لقرار رئيس الوزراء لتوفير التيار الكهربائي أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويشمل قرار تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات عدم انقطاع الكهرباء في المناطق التي كانت تشهد انقطاعا من 11 صباحا حتى 2 ظهراً، إذ أنها تتزامن مع وقت أداء الطلاب الامتحانات، على أن يبدأ تنفيذها من اليوم 13 يناير

وعن مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة في 17 محافظة والتى يبدأ تنفيذها خلال ساعات تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية في ضوء الخدمات التى تقدمها لمتابعيها.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في 17 محافظة

أعلن مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بمحافظة الإسكندرية تخفيض عدد ساعات تخفيف الأحمال من ساعتين إلى ساعة ونصف، كما أنه سيتم العمل بذات المواعيد المعلنة مسبقا مع قطع الكهرباء بعد ربع ساعة من موعدها المحدد، على أن تأتي قبل موعدها بربع ساعة، مع عدم قطع الكهرباء في المناطق التي كانت تشهد انقطاع من 11 صباحا حتى 2 مساء

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في قطاع بحري

وأشارت شركات الكهرباء في محافظات الوجه البحري والتى تضم كلا من «البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية»، إلى أن هناك عدة مناطق لا يجري القطع بها نهائيا، وهي المناطق التي كان يجري القطع بها قبل الساعة 2 مساء، على أن يبدأ من 2 مساء حتى الـ 5 مساء، وجاءت جدول تخفيف أحمال الكهرباء بهم كما هو موضح بالصور المرفقة على النحو الآتي:-

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في قطاع الصعيد

كما أعلنت شركات كهرباء في جنوب وشمال الصعيد وهى «الأقصر، أسوان، الفيوم، قنا، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج» أنه جرى تحديد جدول تخفيف أحمال كهرباء، متضمنًا قرار إلغاء قطع الكهرباء في الفترة من الفترة 11صباحًا حتى 2 مساء، بسبب انطلاق الامتحانات وجاءت جداول تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في هذه المحافظات كالآتي:-

محافظات مستثناة من انقطاع الكهرباء

وتشهد 3 محافظات مستثناة من انقطاع الكهرباء وهى «محافظة مطروح، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر»، بسبب حركة السياحة وتوافد الرحلات السياحية الأجنبية على هذه المحافظات.