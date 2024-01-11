حالة الطقس الآن.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محتملة تمتد إلى القاهرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، إن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على عدة مناطق.

أمطار خفيفة على القاهرة

وأضافت «الأرصاد» في بيانها، أن هناك فرصا لامتداد تساقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، موضحة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال الصعيد والسواحل الشمالية، وكذلك على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويزداد الانخفاض خلال فترات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى تكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في المحافظات كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 5.

- جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.