«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية.. وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة اليوم وغد في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنّ درجات الحرارة سترتفع عن الأيام الماضية بمعدل درجة إلى درجتين.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»: «يُتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدًا خلال فترة الظهيرة».

وتابعت: «هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بسبب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة»، موضحا أنّ الكتل الهوائية الصحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، كما تعد أعلى من المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام بنحو من 3 إلى 4 درجات.

وأكملت: «ارتفاع درجات الحرارة يكون في معظم محافظات الجمهورية، ويكون الطقس نهارا دافئ في أغلب المحافظات الشمالية، كما أنّ المحافظات الجنوبية تشهد طقس مائل للحرارة، وسيكون أعلى في درجات الحرارة من المناطق الشمالية».

وأضاف: «خلال فترات الليل وفور غياب أشعة الشمس، تصل درجة الحرارة إلى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وأقل من 10 درجات على محافظات شمال الصعيد».