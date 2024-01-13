حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تعقد في شهر يونيو المقبل ورقيا في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم والأسئلة المقالية وفق مواصفات الورقة الامتحانات والتي تراعي الفروق الفردية للطلاب.

يبدأ تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكتروني من هنا، اعتبارا من يوم 14 يناير الجاري، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة حفظ البيانات بعد التسجيل ويطبع الاستمارة بمشتملاتها كافة، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات يوم الخميس 22 فبراير المقبل.

موقع وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

بعد ذلك يسلم طلاب الصف الثالث الثانوي، الاستمارات للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير، ويكون آخر موعد للتسليم 29 فبراير، لذلك شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أنّ الاستمارات موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها.مواد طلاب الشعبة الأدبية هي مادة اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

ومواد طلاب الشعبة العلمية (العلوم) هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البينية التربية الدينية والتربية الوطنية الاقتصاد والإحصاء.

أما مواد طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

- يدخل الطالب على الرابط المحدد.

- يسجل الطالب بيانات الدخول من خلال البريد ورقم السري.

- التأكد من بيانات الطالب المذكورة.

- يسجل الطالب اسم المحافظة والمركز التابع لها الطالب.

- يتم تسجيل وظيفة الأب.

- يسجل الطالب البيانات المطلوبة.

- رفع صور خاصة بالطالب.

- الضغط على كلمة «حفظ».

- الخطوة الأخيرة هي طباعة الاستمارة الإلكترونية.