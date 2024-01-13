عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة 2024 التي وتعقد ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، حيث يُجر حالياً الاستعداد لها بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وشرح المقررات الدراسية للطلاب في المدارس وفق جدول الخريطة الزمنية مع مراعاة تدريب الطلاب على الأسئلة التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وقبل رصد تفاصيل أسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة، تنوه «الوطن» في إطار دورها الخدمي إلى أن الامتحانات ستعقد يوم 22 يونيو المقبل، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وتتنوع الأسئلة لتقيس مستويات الطلاب المختلفة، ووفق المواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

أسئلة ودرجات امتحانات اللغة العربية

- يتضمن امتحان اللغة العربية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة يبلغ 44 سؤالا

- الأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا

- العدد الكلي للأسئلة 56 سؤالا

- زمن اختبار اللغة العربية 3 ساعات.

- سيشمل على 4 أسئلة مقالية تشمل درجتها 15% من الدرجة الكلية للمادة:

* سؤال تعبير بـ 6 درجات

* 3 أسئلة كل سؤال بدرجتين وسيتم توزيعها على فروع المادة.

أسئلة ودرجات امتحانات اللغات الأجنبية الأولى

اللغات الأجنبية الأولى هي اللغة الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية

- سيكون الاختيار من متعدد في ورقة الأسئلة 32 سؤالا بدرجة واحدة

- عدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة

- العدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا

- زمن الاختبار 3 ساعات.

- 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين

- سؤال تعبير بـ 4 درجات

أسئلة ودرجات المواد العلمية

المواد العلمية هي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة.

- ستكون الأسئلة من متعدد بنسبة 85%

- عدد الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا

- عدد الأسئلة بدرجتين يبلع 6 أسئلة

- العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا

- زمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات

- الأسئلة المقالية عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين

أسئلة ودرجات المواد الأدبية

المواد الأدبية هي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة.

- ستكون أسئلة الاختيار من متعدد عبارة عن 40 سؤالا بدرجة واحدة

- 6 أسئلة بدرجتين

- العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا

- زمن الاختبار 3 ساعات

- الأسئلة المقالية عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين.

أسئلة ودرجات مواد الرياضيات

مواد الرياضيات تتمثل في الجبر والهندسة والإستاتيكا والتفاضل والتكامل والديناميكا

- أسئلة الاختيار من متعدد 11 سؤالا بدرجة واحدة

- 7 أسئلة بدرجتين

- العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا.

- زمن اختيار مواد الرياضيات في امتحانات الثانوية العامة ساعتين

+ الأسئلة المقالية عبارة عن سؤال بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات

- الدرجة الكلية لكل فرع من فروع الرياضيات بـ30 ودرجة