قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حملة اعتقالات واقتحامات في محافظات ومدن الضفة الغربية، بالتزامن مع اليوم الـ100 من العدوان على قطاع غزة.

وصباح اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، طفلًا فلسطينيًا يدعى أحمد نضال صومان «17 عامًا»، و4 أشقاء وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بعد أن مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها. كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم مدينة بيت لحم.

آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم قلقيلة وعدة بلدات في نابلس

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، مدينة قلقيلية وتمركزت قرب دوار الداخلية، فيما داهمت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل، واقتحم جنود الاحتلال، كذلك بعدد من الآليات بلدتي صوريف وإذنا في محافظة الخليل.

من جانبها، قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، 3 بلدات وقرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

سياسيًا، أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، عن شعوره بقلق عميق بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة، وفقا لما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية.

وجدد جريفيث في إفادة لـ«مجلس الأمن الدولي»، دعوته إلى وقف إطلاق النار، وأوضح المسؤول الأممي، إن ستصبح هذه ندبة على جبين الإنسانية لا يمكن محوها في حالة عدم التحرك.