كم يوما يتبقى على حلول شهر رمضان؟.. العد التنازلي بدأ

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد الأيام المتبقية على حلول شهر رمضان، بعد بدء العد التنازلي على غرة الشهر الكريم، موضحا أن اليوم أول أيام شهر رجب 2024، وعدد أيامه ستكون 29 يوما، وفقاً للحسابات الفلكية، وأن عدد أيام شهر شعبان، ستكون 29 يوما فلكيا.

موعد شهر رمضان 2024 فلكياً

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الأيام المتبقية على أول أيام شهر رمضان 2024، بدءاً من الغد، الموافق 14 يناير، سيكون 57 يوما، لافتا إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024، سيكون 11 مارس المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد وعدد أيامه ستكون 30 يوماً.

وأوضح «القاضي»، أن موعد بداية ونهاية الشهور الهجرية، ستكون من خلال استطلاع رؤية أهلة الشهور، من قبل الجهات المعنية كدار الإفتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية وهيئات المساحة، لافتا إلى أن الرأي النهائي الشرعي يكون لدار الإفتاء المصرية في هذا الشأن.