«حماية الطفل» تمنع ختان 4 فتيات من عائلة واحدة في دار السلام بسوهاج

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، 4 طفلات من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهن ما بين الحادية عشر والرابعة عشر، من قرى مركز دار السلام، من إجراء عملية الختان، حيث كان مقررا إجراؤها الفترة المقبلة.

إنقاذ 4 طفلات من الختان بسوهاج

وقال أبو السعود الديب رئيس وحدة حماية الطفل بسوهاج، لـ«الوطن»، إنه ورد عدة بلاغات من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للطفلات خلال الأيام القادمة عقب أن ينتهين من امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة نصف العام، وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية، وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة.

توعية الأهالي بمخاطر الختان

وأكد «الديب» أنه حال مخالفة أولياء الأمور لذلك سيتم تقديمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توعية أولياء الأمور بخطورة إجراء الختان للفتيات، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية.