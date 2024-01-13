خبير سياحي: زيادات متوقعة في أعداد السياح 2024

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إنَّ الإقبال على المقاصد السياحية المختلفة في مصر بمختلف المواسم، جاء بشكل سريع عقب انتهاء فترات الإغلاق بسبب وباء كورونا ورغبة الكثيرين في السفر والسياحة، ما منح المنتج السياحي المصري فرصة للظهور بشكل حصري لفترة ليست بقصيرة.

وأضاف «فاروق»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الإقبال على المنتج السياحي المصري خلال الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، نتج عنه ارتفاع الإيرادات وإشادة مواقع عالمية ومنصات بما حققه قطاع السياحة لدينا، وأن مصر نجحت في ترك بصمتها عام 2023، كواحدة من المقاصد السياحية الأكثر إقبالاً.

إقبال على السياحة المصرية

وتابع الخبير السياحي: «الإعلام الغربي من مدونين وغيره سلطوا الضوء على المقاصد السياحية المصرية ما أبرزها بشكل واضح، مع توصيات بزياراتها، وهو ما دفع نيويورك تايمز للإعلان أن الغردقة من أفضل 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، وبالتالي لابد من عمل الاستعدادات اللازمة لاستيعاب الزيادات المتوقعة في أعداد الأفواج السياحية 2024».

واستطرد: «يتم إعداد قانون للجودة حالياً لاستيعاب هذا الزخم السياحي وتطبيقه سيتم في القريب العاجل، حتى يتمكن السائح الذي يزور مصر من الاستمتاع بأجوائها».

الشواطئ تمثل 70% من السياحة

لفت إلى أنَّ الغردقة لم تكن من المحطات المستهدفة للسوق الأمريكي الذي يحب زيارة القاهرة والأقصر وأسوان، واهتماماته كانت تنحصر تحديداً في الثقافة السياحية بالأحرى، وبالتالي تسليط الضوء على الشواطىء المصرية كمقصد سياحي من الأمريكيين لابد من أخذه في عين الاعتبار والاستعداد له، والشواطىء المصرية تمثل 70% من حجم العمل في السياحة.