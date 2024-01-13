«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض قيم درجات الحرارة مستمر مع نشاط للرياح بمعظم محافظات الجمهورية، ما يشعرنا بالبرودة بشكل كبير، وانخفاض قيم درجات الحرارة، موضحة أن قيم درجات الحرارة المحسوسة أقل من المسجلة بدرجتين، بسبب نشاط الرياح اليوم وغدا.

نشاط الرياح سرعاته بين الـ30 كم/ساعة و45 كم/ ساعة

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن نشاط الرياح سرعاته بين الـ30 كم/ساعة و45 كم/ساعة، وبالتالي قد يكون مثير للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى والمناطق الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري، ونلاحظ وجود الأتربة والرمال المثارة.

نشاط الرياح سيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح اليوم سيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، ويكون ارتفاع الأمواج بين الـ2.5 متر لـ3.5 متر، ويكون البحر المتوسط غير مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي يتعمق بشكل كبير اليوم وغدا، وتزيد كميات الأمطار على المناطق الساحلية، وتكون أمطار متوسطة وغزيرة، وقد تكون أمطار رعدية على محافظة مطروح.