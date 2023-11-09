كيف تحصل على عائد شهري بقيمة 5540 جنيها من البنك الأهلي؟.. شهادة بفائدة 19%

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد ثابت، وتعد أعلى شهادة ادخار في البنك، إذ أن العائد يمثل 19% سنويًا، ودورية صرف شهريًا، إذ يمكن لصاحب الذي يدع مبلغ 350 ألف جنيه الحصول على نحو 5540 جنيه شهريًا.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023 من البنك الأهلي، فإن الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية يكون ألف جنيه ومضاعفاتها، ومدة الشهادة 3 سنوات، وتكون الفائدة ثابتة طوال فترة الشهادة.

تفاصيل الشهادة البلاتينية

ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة أيضًا.

وبالنسبة للاسترداد يكون بعد مرور 6 أشهر اعتبارًا من اليوم التالي لشراء الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

لجنة السياسة النقدية

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، في اجتماعها السابع يوم 2 نوفمبر الماضي.