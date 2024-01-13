ريم سامي تحتفل بخطبتها بحضور الأهل والأصدقاء (صور)

احتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بحفل خطبتها، أمس الجمعة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

ريم سامي شقيقة محمد سامي تحتفل بعيد ميلادها

وشاركت ريم سامي عددًا من الصور الخاصة بحفل خطبتها من خلال خاصية ستوري على صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «الانستجرام».

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة ريم سامي كان مسلسل جميلة الذي تم تقديمه في رمضان 2023 بجانب عدد من الفنانين من بينهم ريهام حجاج وسوسن بدر ويسرا اللوزى وعبير صبري وأحمد وفيق وهاني عادل وهشام إسماعيل ونبيل عيسى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور قصة المسلسل حول جميلة المحامية ورئيسة النيابة الإدارية التي تعيش مع زوجها الطبيب حياة هادئة، لكن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد وفاة والدها وكتابة الورث باسمها هيا فقط ومن هنا تبدأ الأزمات مع أسرتها.