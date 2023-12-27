ترقيات جديدة للمعلمين في المعاهد الأزهرية.. رابط تسجيل بيانات دفعة 2018

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، ترقيات دفعة عام 2018، وإتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًّا للمستهدفين للترقي للعام 2023-2024، وهم المعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر الرابط التالي:

http://academy.emis.gov.eg/alazhar/

موعد التسجيل

وأتاح القطاع التسجيل اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2024/01/08، حتى يوم الخميس الموافق 2024/02/29، وبخصوص موعد التدريب، سوف تصل رسالة بمقر التدريب وموعده على رقم الهاتف الخاص بكل معلم من بداية شهر يناير المقبل.