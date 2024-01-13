«الأرصاد»: سقوط أمطار وانخفاض الحرارة اليوم.. وعودة الاستقرار الثلاثاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار اليوم ستكون متوسطة، وقد تغزر أحيانا، ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية على محافظة مطروح، ومع تقدم ساعات النهار الدخول في فترات المساء تمتد الأمطار المتوسطة والغزيرة للإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

سقوط أمطار اليوم وغدا على المناطق الساحلية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الأمطار اليوم وغدا ستكون بكميات كبيرة بالنسبة للمناطق الساحلية، حيث تكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، مشيرة إلى ضرورة الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والألواح المعدنية الخاصة بالإعلانات، والقيادة بهدوء تام خلال فترات سقوط الأمطار.

سرعة الرياح خفيفة إلى متوسطة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع يوم الاثنين المقبل تقل كميات الأمطار وسرعات الرياح، وتكون من خفيفة لمتوسطة، ويوم الثلاثاء تسيطر حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، خصوصا مع هدوء سرعات الرياح.