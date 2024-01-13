هل مريض السكر يستحق الحصول على سيارة ذوي الإعاقة؟.. «التضامن» تحدد الفئات

يسعى الكثير من ذوي الإعاقة الحاملين لبطاقات الخدمات المتكاملة إلى الحصول على سيارات المعاقين للتمتع بمزاياها، ومع ذلك حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها الحصول على هذه السيارات، ولا يشمل ذلك مرضى السكر.

الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شرطا أساسيا للحصول علي سيارة المعاقين، وهي أن يكون المعاق حاملاً لبطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون، فضلا عن اجتياز الشخص الكشف الطبي.

الأمراض التي تستحق الحصول على سيارة المعاقين

وحددت وزارة التضامن، المستحقين الحصول علي سيارات المعاقين، وهي الفئات التالية:

- من فقد السمع بشكل تام.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- فقد السمع 55 ديسبل.

- مريض الهيموفيليا.

- الإعاقات البصرية.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- الإعاقات السمعية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- الشلل الدماغي.

- اصحاب متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- أمراض الدم المزمنة.

- البتر متعدد الأطراف.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

ووفقا للمعلن من وزارة التضامن لم يندرج مرضى السكر ضمن الفئات المستحقة، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على سيارات المعاقين.