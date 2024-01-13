«ليتيسيا» الإسبانية تتمسك بالعيشة بالفيوم: «مقدرتش أبعد عن مصر» (فيديو)

كشفت البلوجر الإسبانية ليتيسيا، المعروفة بـ«ملك»، المقيمة في الفيوم، عن تفاصيل انتقال معيشتها وحياتها من أوروبا إلى مصر للاستقرار في الفيوم، موضحة أن زيارتها الأولى لمصر كانت عام 2008، ولكنها سافرت إلى إسبانيا وبعدها قررت العودة في 2016 للاستقرار مع عائلتها الجديدة.

حالة من الحب حدثت بين البلوجر الإسبانية والمصريين

وأوضحت البلوجر الإسبانية خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها تعيش حالة من الحب حدثت بينها وبين المصريين: «حاولت أسافر بلاد تانية لكن معرفتش، ومقدرتش أبعد عن مصر».

وتابعت ليتيسيا الإسبانية بأنها اختارت الحياة في الفيوم لأنها من أول يوم أحبت الناس والطبيعة هناك، معلقةً: «فخورة بالفلاحين وبشاركهم في موسم الحصاد والزراعة وبحب الحيوانات».

الصلاة أول أعمال اليوم

وعن بداية يومها، قالت البلوجر الإسبانية: «أول حاجة بعملها لما أصحى هي الصلاة، وبعدين أشرب القهوة وأمارس الرياضة، وأعرف محمد صلاح نجم المنتخب المصري، والفنان عادل إمام وعمرو دياب».

واختتمت: «عاوزه يكون ليا بيت خاص بيا هنا وأخذ الجنسية المصرية واستقر نهائيًا، وأكتر حاجه حبيتها من المصريين هو الاحترام بين الرجال والسيدات، واتعلمت كرم الضيافة والجدعنة، والناس هنا بتحب بعضها».