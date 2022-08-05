احذر الإفراط في استخدام غسالة الملابس في المنزل.. «الفاتورة هتيجي عالية»

تعد غسالة الملابس من أكثر الأجهزة الكهربائية التي يتم استخدامها في المنزل، وذلك نظرًا لاستبدال المواطنين ملابسهم باستمرار، ما يجعلها تدخل في دائرة أكثر الأجهزة التي تستغرق كهرباء، وقد يؤثر ذلك على فاتورة الكهرباء في العداد التقليدي أو شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم العديد من النصائح التي تمكن المواطنين من ترشيد استهلاك الكهرباء عبر الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير عددًا من النصائح لاستخدام غسالة الملابس لترشيد الاستهلاك، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

نصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لترشيد استهلاك الكهرباء

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يستخدمون غسالة الملابس بشكل خاطئ، ما يعرضهم لدفع فواتير كهرباء عالية، وحتى يقوموا بترشيد الاستهلاك، يجب عليهم اتباع النصائح التالية:

1- يجب على مستخدم غسالة الملابس تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

2- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.

3- يجب على المستخدم الحفاظ دائمًا على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

4- احرص على شراء الغسالة ذات الكفاءة العالية طبقًا لبطاقة كفاءة الطاقة.

5- وعند تجفيف الملابس يجب الاعتماد على أشعة الشمس، بدلًا من المجفف الكهربائي.