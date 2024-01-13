نجوم الكرة بين المستطيل الأخضر والسينما.. تألق بالملعب وسحر على الشاشة

تألق عدد من نجوم كرة القدم على شاشات السينما، واستطاعوا كسب قلوب الجمهور وترك بصمتهم في عقول المتابعين والمشاهدين، وكان آخرهم أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك سابقًا.

أحمد حسام ميدو

شارك ميدو في فيلم الحريفة الذي تم طرحه منذ فترة قصيرة وقدم دور أستاذ الثانوي الذي يعمل كمدرب لكرة القدم أيضاً، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول شباب الثانوي ومواهبهم في كرة القدم.

خالد الغندور

شارك خالد الغندور نجم الزمالك سابقًا في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم «زي الهوا» الذي قدمه إلى جانب الفنانة ريهام عبد الغفور وغادة عبد الرازق وخالد النبوي ومروة عبد المنعم وداليا البحيري كما شارك في عمل آخر بجانب الفنان أحمد الفيشاوي وهو فيلم «الحاسة السابعة».

مدحت شلبي

ظهر مدحت شلبي في فيلم «مرجان أحمد مرجان» مع الزعيم عادل إمام وبسمة شريف سلامة وميرفت أمين كمعلق رياضي، وشارك أيضاً في فيلم «سمير أبو النيل» عام 2013 بطولة الفنان أحمد مكي.

صالح سليم

من أشهر لاعبي كرة القدم ورئيس الأهلي الراحل الذي قدم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة منها «الباب المفتوح» بجانب فاتن حمامة و«الشموع السوداء» مع فؤاد المهندس ونجاة الصغيرة وأمينة رزق و«السبع بنات».

إكرامي

إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي سابقا دخل الفن من بوابة فيلم «رجل فقد عقله» بطولة عادل إمام وكريمة مختار وفريد شوقي، كما شارك الفنان فريد شوقي وكريمة مختار للمرة الثانية من خلال فيلم «يا رب ولد» الذي قدمه كوكبة من نجوم الفن الكبار منهم سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإسعاد يونس وأحمد راتب وغيرهم الكثير.

علي ماهر

شارك لاعب الأهلي الأسبق في العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم «سيد العاطفي» بطولة الفنان تامر حسني والراحل طلعت زكريا.

واجتمع علي ماهر بالفنان طلعت زكريا للمرة الثانية من خلال فيلم «حاحا وتفاحة»، وظهر أيضا فيلم «بالعربي سندريلا».

عادل هيكل

شارك حارس مرمى ومنتخب الأهلي في فترة الستينات عادل هيكل في فيلم «إشاعة حب» بجانب الفنانة هند رستم وسعاد حسني وعمر الشريف.

إبراهيم سعيد

لاعب الأهلي والزمالك سابقًا ظهر في عدد من الأعمال مثل مسلسل «راديو ستار» عام 2005، وفيلم «العالمي» بطولة يوسف الشريف 2009، ومسلسل «مزاج الخير»، وفيلم «ظرف صحي»، ومسلسل «كابتن أنوش».

شريف عبد المنعم

عمل شريف عبد المنعم لاعب الأهلي الأسبق في التمثيل والانتاج السينمائي حيث شارك فيما يقرب من 13 عملاً سينمائياً ومن أشهرها «عودة الهارب» عام 1990، و«إمبراطورية الشر» 1998، و«فتاة من إسرائيل» عام 1999.

جمال عبد الحميد

قدم جمال عبد الحميد لاعب الأهلي والزمالك سابقًا عدداً قليلاً جداً من الأعمال السينمائية والمسرحية حيث ظهر في حوالي 6 أعمال تتنوع بين المسرح والدراما الإذاعية والسينما ومن أشهرها «الصاغة» و«دقي يا مزيكا».

فيلم الزمهلاوية

جمع هذا العمل العديد من لاعبي كرة القدم وحراس المرمى السابقين ومنهم حارس المرمى الشهير عصام الحضري وعمرو زكي وجمال حمزة وخالد بيبو ومحمد شوقي وشادي محمد، وحسام البدري مدرب الأهلي سابقًا.