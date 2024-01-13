مواعيد انعقاد جلسة مقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين بـ«الصحفيين»

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن مواعيد انعقاد لجنة النقل جدول المشتغلين، وذلك خلال نهاية الشهر الجاري بدءا من الأحد 28 يناير، وذلك لعقد جلسة مقابلة المتقدمين للنقل الجدول المشتغلين.

مواعيد انعقاد لجنة المشتغلين

وأوضحت لجنة القيد، أن المقابلات ستكون الساعة 1 ظهرا، على ثلاث أيام وهي:

- الأحد الموافق 28 يناير 2024.

- الاثنين الموافق 29 يناير 2024.

- الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024.

وأوضحت لجنة القيد أن ذلك سيكون وفقا للأسماء التي ستعلن لاحقا.