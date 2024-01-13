رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 161 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
11:44 ص | السبت 13 يناير 2024
حملات تفتيشية ورقابية متنوعة بالمنيا

حملات تفتيشية ورقابية متنوعة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 161 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

تكثيف الحملات الرقابية

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 140 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن – توقف عن الانتاج -أخري مخابز)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود تراخيص)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ المزيد:

رحلة كفاح نابغة المنيا مينا عماد نحات الورق.. صنع تمثالا لمجدي يعقوب

«نحلم نبتكر نوابغ مصر» مبادرة جديدة لجامعة المنيا لدعم الطلاب المبتكرين

المنيا تطرح كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة.. «الواحدة بـ100 جنيه»

توقيع الكشف الطبي على 1698 حالة خلال قافلة طبية بمركز ملوي في المنيا
بقلم اسلام فهمي