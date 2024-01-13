المخرج أكي كاوريسمكي يختار فيلم «باب الحديد» ضمن أفضل 10 أعمال شاهدها

اختار المخرج الفنلندي أكي كاوريسمكي، فيلم «باب الحديد» للمخرج الراحل يوسف شاهين ضمن قائمة أفضل 10 أفلام شاهدها في حياته، وذلك ضمن تقرير نشرته مجلة Sight and Sound التابعة لمعهد الفيلم البريطاني، إذ يعتبر الفيلم المصري من ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وجاء ضمن القائمة التي اختارها المخرج أكي كاوريسمكي، أفلام : «The Golden Age» إخراج لويس بونويل، «High Sierra» إخراج راؤل والش، «The Spirit of the Beehive» للمخرج الإسباني فيكتور إريثيه، «Red Beard» للمخرج الياباني أكيرا كوروساوا، الفيلم الفرنسي «Casque d'Or» للمخرج جاك بيكر، «The Red Snowball Tree» تأليف وإخراج فاسيلي شوكشين، «The Baker's Wife» للمخرج مارسيل بانيول، «The White Balloon» للمخرج الإيراني جعفر بناهي، و«The Gold Rush» للمخرج تشارلي تشابلن.

من هو المخرج أكي كاوريسمكي؟

ويعتبر أكي كاوريسمكي واحد من أشهر المخرجين في العالم، إذ نافس فيلمه الأخير «Fallen Leaves» في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي وتنافس على السعفة الذهبية، وحصل على جائزة لجنة التحكيم، قد نال استحسان النقاد وتم اختياره كأحد أفضل خمسة أفلام عالمية لعام 2023 من قبل المجلس الوطني للمراجعة بالإضافة إلى وصوله إلى القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي.