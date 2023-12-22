طارق الشناوي: يوسف شاهين شتمني لانتقادي فيلم «سكوت هنصور» (فيديو)

قال الناقد طارق الشناوي إن علاقته بالمخرج يوسف شاهين ليست علاقة صحفياً بمصدره، ولكنها علاقة تلميذ بأستاذه، مردفا: «كان يدرس الإخراج لي في معهد السينما هو ومحسن محيي الدين، وكانت محاضرته تكسر الدنيا وكان يسمح بالسجائر والقهوة في أثناء المحاضرة وعلاقتي به جيدة».

رأيه في فيلم «سكوت هنصور»

وأضاف الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»: «عزمني يوسف شاهين مرتين على سكوت حنصور، ولكني فوجئت عندما شاهدت الفيلم للمرة الأولى أنه سيئ للغاية وقلت لن أكتب عن الفيلم إلا بعد مشاهدته مرة ثانية، فقد خذلني الهرم يوسف شاهين في المشاهدة الأولى، واكتشفت أن الفيلم في المشاهدة الثانية أسوأ من المرة الأولى».

وواصل: «فيلم سكوت هنصور لم يكن به أشياء حلوة إلا أغنية الورد البلدي التي كتبها الشاعر جمال بخيت ولحنها عمر خيرت وغنتها لطيفة والمشهد حلو فيه خفة ظل لكن الفيلم ضعيف وكتبت مقالاً بعنوان سكوت هنهرج!، في مجلة روزاليوسف، التي نشرت المقال على غلافها، وحصلت حاجة من الرواج للمقال لدرجة أن من يريد شكر يوسف شاهين على الفيلم كان يكتب سكوت هنصقف».

وأشار إلى أن بعض الزملاء اتصلوا به من أبو ظبي بعد عرض الفيلم، وقالوا له: «يوسف شاهين بيشتمك بسبب نقدك لفيلم سكوت هنصور».

فيلمان لـ يوسف شاهين أسقطهما من تاريخه

ولفت الشناوي إلى أنه بعدها بعام التقى بيوسف شاهين في أثناء تصوير برنامج عمالقة الفن في إحدى القنوات العربية حيث طلبه طارق الشناوي للتصوير معه ووافق يوسف شاهين فورا دون أن يطلب مليما واحدا، ولكنه اشترط وجود 3 كاميرات، مردفا: «وبالفعل سجلنا 3 حلقات وخلال إحدى الحلقات، سألته خلاله: ما هي الأفلام التي تسقطها من تاريخك؟ ، فجاوب يوسف شاهين قائلا: فيلمان هما نساء ورجال وسكوت هنصور».