أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين أخرج مسرحية استمر عرضها في باريس 25 عاما

كشف الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، عن شكل العلاقة بينه وبين المخرج الراحل يوسف شاهين، قائلا: «تعلمت من يوسف شاهين توجيه الطاقة».

مسرحية لـ يوسف شاهين عرضت 25 عاما

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال لقائه الإعلامية، إيمان أبو طالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة «الحياة»، أن يوسف شاهين كان ذكيا جدا وكافح في الحياة، مشيرا إلى أن يوسف شاهين أخرج مسرحية استمر عرضها في باريس 25 عاما.

وقال الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، أن أمي أول من اكتشفتني وكان لها دور كبير في تنمية موهبتي في التمثيل، لافتا إلى أن الفن هو اللغة الشاعرية في الحياة، مشيرا إلى أنه ذهب ليوسف السباعي من أجل الالتحاق بمعهد التمثيل.

كواليس عدد من الأعمال

وخلال الحلقة، كشف الفنان القدير، لأول مرة، عن كواليس عدد من الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم «المهاجر» الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته وكان عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.

كما تحدث عن المشاركة في فيلم «ضد الحكومة» الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.

معجزة حدث أثناء العمرة

وروى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أدائه العمرة، كما تحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب.