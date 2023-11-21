أسرار أولى تجارب يوسف شاهين الإخراجية في «بابا أمين».. فانتازيا عمرها 73 عاما

بالأبيض والأسود ونجوم الصف الأول حينها، تم عرض فيلم «بابا أمين» كأول تجارب يوسف شاهين في الإخراج عام 1950، فوقف أمام عدسته فاتن حمامة وحسين رياض وكمال الشناوي وماري منيب وفريد شوقي وهند رستم، واعتمد الفيلم على الفانتازيا التي كانت غريبة على السينما المصرية، حيث يتحدث عن شخص بعد الموت.

يوسف شاهين يحرص دائما منذ بداية عمله بالإخراج بفيلم «بابا أمين» وحتى نهاية مسيرته الفنية بوفاته، على أت تضم أعماله نجوم الصف الأول، على عكس بعض المخرجين الذين يحرصون على وجود ممثلين مناسبين للدور بعيدا عن كونهم نجوما، وهو ما دفعه للسعي ليكون نجيب الريحاني وفاتن حمامة أبطال أول أعماله، بحسب الناقد الفني محمد شوقي.

البطل الأب لأول مرة بالسينما العربية

وفاة نجيب الريحاني أسندت الدور إلى حسين رياض وفقا لـ«شوقي» في حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الفيلم شهد لأول مرة بطولة الأب بعيدا عن البطل الشاب المتعارف عليه بالسينما العربية.

أول فيلم للفانتازيا الواقعية

«بابا أمين» هو أول فيلم عربي «فانتازيا» صنع بجودة جيدة، حيث اقتصرت أفلام الفانتازيا قبل هذا الفيلم على الكوميديا مثل فيلم سي عمر لنجيب الريحاني عندما قام بدورين، ليقدم يوسف شاهين أولى تجاربه بالإخراج «فانتازيا» واقعية لأول مرة والتي تمثلت في حلم البطل وهو نائم، بحسب الناقد الفني.

أسلوب إخراج جديد

شهدت السينما العربية تقطيع مشاهد بصورة مختلفة بدخول المخرج يوسف شاهين إلى عالم الإخراج بفيلم «بابا أمين»، وفقا لـ«شوقي»، لافتا إلى أن الفيلم قدم ماري منيب لأول مرة بالميلودراما.

فاتن حمامة تقدم استعراضات لأول مرة

فاتن حمامة كانت البطلة الشابة الأولى في هذه الفترة قبل صعود نجم فنانات مثل ماجدة ومريم فخر الدين، وهو ما رشحها بقوة لبطولة فيلم بابا أمين، إضافة لكونها بطلة الميلودراما الأولى بعدد كبير من أدوار مأساوية مثل أفلام: «اليتيمتين، أنا بنت ناس، أسرار الناس»، ليقدمها يوسف شاهين بفيلمه الأول تغني وترقص وتقدم استعراضات لأول مرة، وهو ما أتاح لها الفرصة بعد ذلك لتقديم العديد من الأدوار المتنوعة بعيدا عن أدوار الميلودراما بحسب الناقد الفني.