الكشف على 149 ألف حالة في 88 قافلة طبية خلال 2023 بقرى المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 149 ألفا و142 مواطنا خلال عام 2023، عبر 88 قافلة طبية مجانية استهدفت قرى المحافظة، موجها مديرية الصحة بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تخصصات متعددة في القوافل الطبية

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن عام 2023 شهد تنفيذ قوافل طبية ضمن حملة 100 يوم صحة، إلى جانب تنظيم 88 قافلة طبية مجانية شملت العديد من التخصصات المختلفة منها «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن».

ندوات تثقيف صحي لـ10452 مواطنا

ووقعّت القوافل الطبية الكشف على المواطنين ضمن إجراءات وقائية مشددة، منها رسم قلب لعدد 35 حالة، وإجراء 10679 تحليلا متنوعا، و487 حالة أشعة عادية، و518 حالة موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ8981 مترددا، وتحويل داخلي 8724 حالة، وتحويل للمستشفى 2104 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ10452 مترددا.