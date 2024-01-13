محلل سياسي أردني: الاحتلال الإسرائيلي يتجنى على مصر ليصرف النظر عن جرائمه

يواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات من جنوب إفريقيا، في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، إذ تحاول التهرب من هذه الاتهامات، من خلال اتهام مصر بإعاقة دخول المساعدات إلى غزة.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن مصر تتحمل المسؤولية الكاملة عن معبر رفح، وأن السلطات المصرية هي المكلفة بدخول المساعدات دون الحصول على موافقة من إسرائيل.

أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبه، عبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأردني، رجا طلب، عن أسفه من أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تشوية صورة مصر وموقفها النبيل تجاه العرب جميعًا، وليست فلسطين فقط.

وقال المحلل السياسي لـ«الوطن» إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الكذب بدون حرج، ومصر بريئة بدون شك، ومن يصدق تلك الأكاذيب يرسل الصحفيين ليروا المعبر بأنفسهم، وتظهر حقيقة من يعرقل دخول المواد الغذائية والإغاثية، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي فقط إنشاء خلاف فلسطيني مصري، بدلا من أن يكون خلافا إسرائيليا فلسطينيا.

طلب: الاحتلال الإسرائيلي يحاول إبعاد التهم عنه

وأضاف الكاتب الصحفي، أننا رأينا موقف مصر الأول، منذ تعمد الاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول المساعدات، فقد كلفت وقتها مصر الشاحنات وسائقيها بنقل المساعدات بعد التفتيش مباشرة إلى قطاع غزة، وتوزيعها على السكان والنازحين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إبعاد التهم عنه، أمام محكمة العدل الدولية، والطعن في سمعة مصر الأخلاقية والسياسية، وخاصة تجاه الفلسطينيين.