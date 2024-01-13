«فراشة المنوفية».. الطفلة ميرنا تحصد ذهبية كأس مصر في الجمباز (صور)

النجاح وحصد البطولات لا يتطلب وقتا ولا عمرا محددا، وإنما يتطلب الجهد والعمل حتى تحقق مبتغاك، فمنذ 7 أشهر كانت الطفلة ميرنا أحمد شلتوت، تلهو في المنزل وتذهب من غرفة إلى غرفة بحركات بهلوانية، ولاحظ والدها تلك الموهبة التي تتمتع بها، فذهب معها إلى نادي الجمهورية في المنوفية للتدريب على رياضة الجمباز، وما إن انخرطت في التدريبات حتى مدربها تصعيدها للمنافسة على الألقاب، وفي أول مشاركة لها حصلت على بطولة كأس مصر في الجمباز.

حصول ميرنا على بطولة كأس مصر

«فرحانة جدا عشان حصلت على البطولة، ونفسي أكون بطلة العالم»، هكذا تحدثت الطفلة ميرنا أحمد، البالغ عمرها 7 سنوات، وفي الصف الثاني الابتدائي، والتي حصلت على بطولة كأس مصر مرحلة 8 سنوات لجمباز الأيروبيك فردي، حيث حصدت الميدالية الذهبية، وذلك في أول مشاركة لها في بطولة كأس مصر للجمباز.

تعشق البطلة الصغيرة لعبة الجمباز لأنها تشعر بالسعادة أثناء لعبها مع زملائها، وتتمنى أن تشارك في البطولات العالمية وتصبح بطلة العالم، ومع كل ذلك التدريب والتحدي تهتم ميرنا بالمذاكرة كثيرا لكي تحافظ على تفوقها العلمي أيضا، حيث تتمنى الالتحاق بكلية الطب وأن تصبح طبيبة، حسبما تقول.

والد ميرنا أكبر داعم لها

ويقول أحمد شلتوت، والد ميرنا، والمقيم بقرية صفط جدام بمحافظة المنوفية، أنه لم يتمالك نفسه أثناء مشاهدة ابنته وهي تحصل على بطولة كأس مصر في الجمباز وأجهش في البكاء فرحا بها، موضحا أنه عزم من قبل على تدريب ابنته في تلك اللعبة لليونة جسدها في الحركة، ووجه الشكر إلى زوجته التي ساعدت ميرنا في تطوير نفسها في المنزل بجانب النادي.