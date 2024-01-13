7 تخصصات في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج.. «تنطلق غدا»

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، إطلاق قافلة طبية مجانية، تستمر يومي الأحد والاثنين، لتقديم خدمة طبية شاملة للمواطنين الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة.

خدمات القافلة الطبية بسوهاج

وحددت صحة سوهاج خدمات القافلة الطبية المجانية التي تبدأ عملها صباح غدا الساعة 8 صباحا، وتستمر حتى نهاية اليوم، بعدة تخصصات طبية مختلفة، منها «الباطنة والجراحة والعظام والنساء وتنظيم الأسرة والرمد والأسنان»، فضلا عن خدمات التحاليل والأشعة، وتوزيع الأدوية مجانًا للمرضى، بالإضافة لندوات للتثقيف الصحي والتوعية.

التخصصات الطبية بالقافلة المجانية

وتشمل القافلة إجراء العمليات الجراحية مجانًا للمرضى بمستشفيات سوهاج الجامعية، حيث يجري تحويل المرضى المستحقين لذلك في نهاية يوم عمل القافلة.