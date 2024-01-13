فتح باب المشاركة في المشروعات البحثية للطلاب ضمن المؤتمر العلمي بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فتح باب المشاركة للمشروعات البحثية الطلابية بالمؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين «الدولي الرابع»، وذلك لتشجيع مشاركة الطلاب في البحث العلمي وتنمية مهاراتهم البحثية، إيمانا بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم وتحقيق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة.

فعاليات المؤتمر البحثي

وقال الدكتور حسان النعماني إن فعاليات المؤتمر ستقام 28 فبراير المقبل في جامعة سوهاج بمركز المؤتمرات الدولي بالجامعة الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية.

موضوعات المؤتمر البحثي

وقال الدكتور محمد يوسف العارف منسق المشاريع الطلابية البحثية بالمؤتمر، إنه سيتم قبول الأبحاث المقدمة من طلاب مرحلة البكالوريوس من الكليات العلمية والنظرية ضمن مشروعاتهم البحثية، كما سيتم تشكيل لجنة لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة، وذلك ليتم عرضها في جلسة علمية خاصة بها ضمن فعاليات المؤتمر.