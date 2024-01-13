مصرع 10 أشخاص في انفجار منجم وحريق بالصين وروسيا

شهدت الصين وروسيا خلال الساعات القليلة الماضية، حادثي وقع بمنجم في الأولى، وحريقا هائلا في في أحد مستودعات البضائع بالثانية، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص.

ولقي 10 أشخاص مصرعهم، واعتبر 8 آخرين بمثابة مفقودين، جراء حادث وقع بمنجم للفحم الحجري بمقاطعة خنان وسط الصين، وفقا لما أعلنته إدارة مدينة بينجدينجشان الصينية.

425 شخصا يعملون تحت الأرض عند وقوع الحادث

وكان 425 شخصا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث في منجم فحم تابع لشركة «بينجدينجشان تيانآن المحدودة لتعدين الفحم»، فيما انتشلت السلطات 380 منهم من المنجم.

وأشارت وسائل إعلام صينية، بينها وكالة «شينخوا» للأنباء، إلى أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن الحادث نجم عن انفجار الفحم والغاز، فيما احتجزت سلطات الأمن العام الصيني،المسؤولين عن المنجم.

في مدينة سان بطرسبورج الروسية، شب حريق هائل في أحد مستودعات البضائع، وأتت النيران على مساحة 5 آلاف متر مربع، ولم ترد أي معلومات عن وقوع أي إصابات جراء الحريق.

وقالت وسائل إعلام روسية، بينها شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن الحريق، اندلع في مستودع«ويلد بيري» للبيع عبر الإنترنت، فيما أظهرت صور تصاعد الدخان وألسنة اللهب من موقع الحريق في منطقة شوشاري.

من جانبه، أشار أحد الموظفين، إلى اندلاع الحريق في الطابق الـ7 حيث يتم تخزين البضائع.