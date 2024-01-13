«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» بشأن مرور 100 يوم على حرب غزة

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحرب على غزة، بعنوان «جريمة القرن.. 100 يوم قتل وحرق وتدمير في غزة».

ووجه الكاتب الصحفي محمد الجالي، التحية إلى دولة جنوب أفريقيا على المبادرة المهمة التي فضحت دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، التي سبقها تحركات مكثفة من دول عربية، وعلى رأسها مصر، لفضح الممارسات الإسرائيلية، واصفًا ما حدث في غزة من جانب إسرائيل بـ «جريمة القرن وجريمة الجرائم».

وأضاف «الجالي»، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجرم حرب مثله مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن الذي ضربت قواته الأمريكية العراق واحتلتها في فترة حكمه، ولم تعد العراق إلى ما كانت عليه.

وتابع الكاتب الصحفي: «هناك أصوات في إسرائيل نفسها تحدثت عن غباء تصرفات المسؤولين الإسرائيليين، والتي أرفقتها جنوب أفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بإبادة الشعب الفلسطيني، وإسرائيل جن جنونها لأن جميع الانتهاكات المقدمة إلى المحكمة موثقة بالصوت والصورة».