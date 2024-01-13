هيئة الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية على الطرق بسبب الرمال والأتربة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد نشاطا للرياح سرعاته تتراوح بين 30 إلى 45 كم على الساعة في أغلب المحافظات، والكتل الهوائية اليوم ستكون صحراوية، وبالتالي نشاط الرياح سيكون مثيرا للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة الموجودة في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري.

الأتربة والرمال قد تؤدي لانخفاضات في الرؤية الأفقية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أنّ الأتربة والرمال المثارة قد تؤدي إلى انخفاضات في الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة.

استمرار الإحساس بالبرودة مع استمرار انخفاض قيم الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشاط الرياح سيؤدي إلى استمرار الإحساس بالبرودة مع استمرار انخفاض قيم الحرارة، وبالتالي فإن الأجواء في فترة النهار ستكون شتوية مائلة للبرودة في معظم المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائلة للدفء على المناطق الجنوبية في فترات النهار، وفي فترات الليل سنشهد المزيد من الإحساس بالطقس شديد البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر مع استمرار نشاط رياح يجعلنا نشعر بقيم حرارة أقل».

وشرحت غانم البلاد ستشهد اليوم استمرارا لانخفاض قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية نهارا وليلا مع عودة نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية وتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا بشكل كبير.

زيادة كميات الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط

وأضافت غانم أنّ المنخفض يتعمق على معظم المحافظات، وستزيد كميات الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، موضحة: «اليوم سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح على ساعات النهار والليل في فترة المساء وستزيد الامطار على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية هذه الأماكن ستكون معرضة لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والرعدية أحيانا، وقد تتقدم بعض الأمطار الخفيفة في مناطق داخلية، أي جنوب الوجه البحري».