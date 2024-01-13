«الأرصاد»: انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلاً.. والعظمى على القاهرة 19

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة شهدت انخفاضًا منذ الأربعاء الماضي، وخاصةً في الأيام التي بها نشاط للرياح مثل اليوم، ما سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة ويؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية وإلى مزيد من برودة الطقس.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 19 درجة مئوية، ولكن نظرًا لنشاط الرياح سنشعر بها 17 بل و16 درجة مئوية.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي للأرصاد: «انخفاض كبير بقيم درجات الحرارة خلال ساعات الليل وشديدة البرودة وقت الفجر والصباح الباكر، أما فترات النهار فأجوائها مائلة للبرودة، وأقل درجات حرارة على مدار اليوم نتوقع تسجيلها بمحافظات الصعيد والتي لها ظهير صحراوي، ودرجات الحرارة الصغرى ليلًا ستصل إلى حد الصقيع لتتراوح بين 5 و6 درجات».

واستطردت: «نشاط الرياح اليوم سيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج ما يجعل البحر المتوسط غير مؤهل لأي أعمال صيد وملاحة، والأمطار ستزداد على المناطق الساحلية بين متوسطة إلى رعدية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أما فرص الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى لن تكون موجودة بشكل كبير بخلاف الغد المتوقع أن تمطر فيه ولكن بصورة أقل من المحافظات الساحلية».