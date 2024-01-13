الأمطار تضرب 6 محافظات.. و«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم

تضرب الأمطار 6 محافظات اليوم، وتصل إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان، وهو ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم في مصر، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد كبير من المحافظات.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» قائمة 6 محافظات تضربها الأمطار فضلًا عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتفاصيل حالة الطقس اليوم، ودرجة الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات.

6 محافظات تضربها الأمطار

وتحذر الأرصاد الجوية 6 محافظات تضربها الأمطار، إذ إنّه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة وتتحول إلى رعدية في بعض الأحيان بنسبة حدوث 70% تقريبًا على محافظة مطروح وتمتد خلال المساء إلى محافظات الإسكندرية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط.

الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم في مصر، اضطرابًا في الأحوال الجوية بسبب منخفض جوي يضرب البلاد، إذ تُحذر الأرصاد من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وأقاليم شمال الصعيد، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الطقس في القاهرة اليوم

ووفقًا لحالة الطقس اليوم في القاهرة الآن فإنّه تسود أجواء شديدة البرودة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على القاهرة وأغلب المحافظات، بينما يكون الطقس مائل للبرودة خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء يكون طقسًا دافئًا.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجة الحرارة اليوم في مصر كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

وتستمر الاضطرابات في الأحوال الجوية خلال حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ يشهد الطقس غدا الأحد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتراجع الأمطار يوم الاثنين إذ تسقط بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.