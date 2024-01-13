مسلسلات شتوية أثرت في الجمهور.. من الحالات الإنسانية إلى العائلة المترابطة

تقدم الشركة المتحدة مجموعة من الأعمال الدرامية، التي تتنافس خارج الموسم الرمضاني، حيث طُرح عدد كبير منهم في الموسم الشتوي، بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024، ولاق عدد هائل منهم نجاحات كبيرة وردود أفعال إيجابية من المشاهدين، كما استطاعت «المتحدة» كسب ثقة الجمهور، بسبب التطورات التي طرأت على أعمالها الدرامية في الآونة الأخيرة.

«وبينا ميعاد»

«وبينا ميعاد» من أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور بتشوق، مع اقتراب انطلاق الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»، بعرض أولى حلقاته مساء اليوم، على شبكة قنوات «دي ام سي»، وذلك بعد أن لاقى الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً في العام الماضي، وحالياً يستعد الجزء الثاني إلى المنافسة الشرسة ضمن الكثير من الأعمال القيمة.

حالة خاصة

استطاع مسلسل حالة خاصة أن يحقق عددا كبيرا من المشاهدات بعد عرض أربع حلقات منه فقط، كما أن هذا النجاح ظهر عليه منذ عرض الحلقة الأولى منه، واستطاع جذب الجمهور، ليتصدر التريند على مواقع التواصل، ليشيد الجمهور بأداء العاملين به، خاصة الفنان الكوميدي طه دسوقي الذي غير جلده، وانتهج شكلاً جديداً من الدراما.

بين السطور

من المقرر طرح مسلسل «بين السطور» في 28 من شهر يناير الجاري، لينضم إلى قائمة الأعمال المنافسة في شهر يناير، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، ومن بطولة المطرب والممثل أحمد فهمي والفنانة صبا مبارك وغيرهم، وإخراج وائل فرج وتأليف مريم نعوم.

إنترفيو

من المقرر أن يتم طرح مسلسل «إنترفيو» خلال الفترة المقبلة على منصة «Watch IT»، ليدخل ضمن منافسة الأعمال الدرامية، وتدور أحداثه حول نادين، محللة البيانات التي تتوجه إلى «إنترفيو» لإجراء مقابلة عمل، ثم تتحول حياتها بعد هذه المقابلة، ويشارك في بطولة العمل رنا رئيس ومحمد عادل، كما أنه من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين.