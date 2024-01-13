«التنمية المحلية»: منطقة آثار تل بسطة إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض أيادي مصرللحرف اليدوية والتراثية، بمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق، لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركة في منصة أيادي مصر بالمحافظة، وتسويق أهم المنتجات اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية.

17 عارضا للحرف اليدوية

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 17 عارضا من أصحاب الحرف اليدوية من (خزف – فخار – سجاد يدوي – مشغولات يدوية – عرائس خشبية – انتيكات – كروشيه – ملابس هاند ميد- ريزن – فخار ) والذي يعكس أصالة وجودة المنتج المصري.

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

وأشاد اللواء هشام آمنة بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة، والتي تُعد نواة لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقا ًجديدة لتسويق منتجاتهم، لافتا إلى أن منصة أيادي مصر تلقى اهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أتاحت الفرصة منذ انطلاقها للمنتجين والعارضين من مختلف المحافظات لعرض وتسويق وبيع منتجاتهم اليدوية والحرفية والتراثية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا بأيادي مصرية علي المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة.

وأشار إلى أن منطقة آثار تل بسطة تعد إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة ضمن 25 نقطة أخرى بمختلف محافظات الجمهورية، والتي شهدت أعمال تطوير وإقامة مشروعات بنية تحتية لتوفير كل سبل الراحة والجذب السياحى لتلك المنطقة.

وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية بمسار العائلة المقدسة ووضعه علي خريطة السياحة الدينية، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والسياحة والآثار والمحافظات التي يمر بها المسار والكنيسة وكل الجهات المعنية لتعطي مصر من خلال هذا المشروع رسالة للعالم أجمع أنها ستظل قاعدة للأمن والآمان ومنارة للمحبة والإخاء ومصدر متجدد للإشعاع الحضاري والثقافي.