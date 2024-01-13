«الغردقة التعليمية»: امتحانات أولى وثانية إعدادي تبدأ الساعة 10 بدلا من 8 صباحا

انطلقت امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لمرحلة النقل للفصل الدراسي الأول، اليوم السبت الساعة 10 صباحا بدلا من موعدها المعتاد 8 صباحا، وسط إجراءات وقائية واحترازية، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

تأخير امتحانات النقل ساعتين

وأوضح أحمد حسين مدير إدارة الغردقة التعليمية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارة حرصت على وضع جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي ليبدأ في تمام الساعة 10 بدلا من الساعة 8 صباحا، في جميع المواد طوال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفسر مدير تعليم الغردقة، بأن ذلك يرجع للعملية التنظيمية الخاصة بسير الامتحانات ومراعاة لمدارس التعليم الأساسي التي يوجد بها مرحلة ابتدائية، حيث تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية في الساعة 8 صباحا وتنتهي في 9:30 صباحا.

وأشار إلى أنه يجري إخلاء المدارس من طلاب المرحلة الابتدائية في خلال نصف ساعة، ثم تستعد المدارس لدخول طلاب المرحلة الإعدادية في تمام الساعة 10 صباحا.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان، إلى أنه يتابع بصفة دورية ومفاجئة كل اللجان لمتابعة سير العملية الامتحانية، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، فضلا عن استخدام كواشف الحرارة عند دخول الطلاب مع توفير أدوات التطهير والتعقيم المستمر.

يذكر أن امتحانات مراحل النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بالبحر الأحمر، انطلقت صباح اليوم السبت، بدون أي شكاوى.