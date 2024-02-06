أسعار الغسالات الفوق أوتوماتيك 7 كيلو في سوق الأجهزة الكهربائية

في كثير من الأحيان، وعند شراء غسالة ملابس جديدة، يحرص المشتري على اختيار الغسالة المناسبة له وفق احتياجاته، سواء كان يرغب بها ذات حجم كبير أو صغير أو ذات تحميل أمامي أو علوي، ما يجعله يهتم بمعرفة الفرق بين أنواع الغسالات المختلفة، والإمكانيات التي تتميز بها كل غسالة على حدى، كما يهتمون بمعرفة أسعار الغسالات الفوق أوتوماتيك 7 كيلو والأحجام الأخرى.

أسعار الغسالات الفوق أوتوماتيك 7 كيلو

- غسالة ملابس أوتوماتيك فريش تحميل علوي 7 كيلو أسود FTM07F12B: يصل سعرها إلى 7700 جنيه.

- غسالة أوتوماتيك فريش تحميل علوي 7 كيلو لون أسود F12SL-13518: يصل سعرها إلى 8300 جنيه.

- غسالة أوتوماتيك 7 كيلو من فريش، تحميل علوي، رمادي، 7 كيلو: يصل سعرها إلى 7637 جنيها.

- غسالة توشيبا - تحميل علوي - بسعة غسيل 8 كيلو - لون فضي - موديل AW-J800AUPEG، 8: يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه.

- غسالة ملليلتر أبس فوق أوتوماتيك 8 كيلو مع مضخة من شارب، موديل AEW-8460SP DS، فضي، تحميل من الأعلى: يصل سعرها إلى 11 ألفا و200 جنيه.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بتحميل علوي سعة 9 كيلو مع مضخة تصريف من تورنيدو، لون فضي، موديل TWE-TLN09RSL: يصل سعرها إلى 12 ألفا و700 جنيه.

- غسالة بفتحة علوية وتحميل علوي 9 كيلو من فريش، فضي، FTM058 S: يصل سعرها إلى 10 آلاف جنيها.

- غسالة تحميل علوي من وايت بوينت WPTL9DBA - فضي، 9 كيلو: يصل سعرها إلى 14 ألف جنيه.

- غساله زانوسي 8 كيلو تحميل علوي أبيض: يصل سعرها إلى 10 آلاف و240 جنيها.

- غسالة أوتوماتيك بتحميل علوي بسعة 13 كيلو مع مضخة من شارب، لون فضي غامق، موديل ES-TN13GDSP، 13: يصل سعرها إلى 17 ألفا و500 جنيه.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بطلمبة داخلية من تورنيدو TWT-TLN10LS كيلو - فضي، تحميل علوي، 10 كيلوجرام: يصل سعرها إلى 14 ألفا و500 جنيه.

- غسالة ملابس أوتوماتيك بتحميل علوي سعة 13 كيلو مع مضخة من شارب، لون فضي، موديل ES-TN13GSLP، تحميل من الأعلى: يصل سعرها إلى 17 ألفا و500 جنيه.

- غسالة تورنيدو فوق أوتوماتيك 15 كيلو، عاكس DDM، طلمبة، فضي غامق TWT-TLD15RDS: يصل سعرها إلى 18 ألفا و870 جنيها.

- غسالة تورنيدو 11 كيلو بمضخة، فضي غامق، موديل TWE-TLN11RDS، تحميل علوي: يصل سعرها إلى 15 ألفا و600 جنيه.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك تحميل علوي بسعة 17 كيلو من تورنيدو، انفرتر DDM، مع مضخة، ستانلس ستيل، TWT-TLD17RSC، 17 كيلوجرام: يصل سعرها إلى 20 ألفا و650 جنيها.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بتحميل علوي سعة 11 كيلو مع مضخة تصريف من تورنيدو، لون فضي، موديل TWE-TLN11RSL: يصل سعرها إلى 15 ألفا و750 جنيها.

أسعار غسالات الأوتوماتيك

- غسالة فول أوتوماتيك 8 كيلو، 1400 لفة في الدقيقة من باناسونيك، فضي، NA-148VB7، 8 تعبئة أمامية: يصل سعرها إلى 15 ألف جنيه.

- غسالة بسعة 8 كيلو، تحميل أمامي، بتقنية الذكاء الاصطناعي DD™، للعناية بالحساسية والعناية بالبقع،F2T2TYM1S.ADSPEEC، من إل جي، تعبئة أمامية، فضي: يصل سعرها إلى 27 ألف جنيه.

- غسالة تحميل أمامي من سامسونج 8 كيلو 1400 لفة في الدقيقة مع عاكس رقمي بالبخار مع خاصية الواي فاي، إينوكس، WW80T534DAN1AS: يصل سعرها إلى 24 ألفا و800 جنيه.

- غسالة تحميل أمامي من سامسونج - 8 كيلو - تعقيم بالبخار - ضمان محلي - WW80T4040CX1: يصل سعرها إلى 24 ألفا و400 جنيه.

- غسالة أوتوماتيك بتحميل علوي بسعة 13 كيلو مع مضخة من شارب، لون فضي غامق، موديل ES-TN13GDSP، 13: يصل سعرها إلى 18 ألفا و600 جنيه.

- غسالة ملابس تحميل أمامي من إل جي F4V5RYP2T، 10 كيلو - فضي: يصل سعرها إلى 38 ألفا و960 جنيها.

- غسالة سعة 21 كيلو موديل F0P2CYV2T.ASSPEEC من إل جي، مصنوعة من الستانلس ستيل بلون فضي: يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه.