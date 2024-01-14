دان ليفي: رفض فيلم «Barbie» كان أسوأ يوم في حياتي

نجح فيلم «Barbie» في تحقيق حالة من الرواج في دور العرض السينمائي حول العالم، كما تصدر ترشيحات الجوائز خلال موسم توزيع الجوائز في هوليوود، بعد ما حصل على جائزة جولدن جلوب لـ أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر لعام 2023، وكان الفيلم بمثابة فرصة ذهبية لأبطاله الذين جاءت أسماؤهم في قوائم المرشحين لجوائز أفضل تمثيل.

وأبدى الممثل الأمريكي دان ليفي ندمه على رفض أحد الأدوار في فيلم «Barbie» الشهير، قائلا إنه كان على وشك المشاركة في الفيلم كواحد من أفراد مجتمع «كين» الذى قام به الفنان رايان جوسلينج، ولكنه في النهاية اعتذر عن عدم المشاركة بسبب تضارب المواعيد مع أعمال أخرى يشارك فيها.

دان ليفي: مخرجة «Barbie» واحدة من أعظم المؤلفين والمخرجين الشباب في عصرنا

وأوضح «ليفي» في تصريحات لمجلة «بيبول»: «لم أتمكن من الناحية اللوجستية من إنجاح الأمر على الرغم من المحاولات اليائسة للقيام بذلك، للأسف لم أكن متاحًا من الناحية الفنية للقيام بذلك».

وكشف الممثل الأمريكي إعجابه الشديد بمخرجة الفيلم جريتا جيرويج، التي وصفها بأنها «واحدة من أعظم المؤلفين والمخرجين الشباب في عصرنا»، متابعا: «جريتا كان لديها فكرة جمالية غريبة وساحرة عن ماهية هذا الفيلم، وكنت أحب أن ألعب في عالمها، أشعر بالندم على رفض الدور في الفيلم كان ذلك يومًا سيئًا وصعبا بالنسبة لي».