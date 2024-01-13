تحذير عاجل من البنك الأهلي لعملائه لتجنب سرقة البيانات.. اعرف التفاصيل

وجه البنك الأهلي المصري لعملائه، عدة تحذيرات مهمة بشأن الشراء «أونلاين»، وهي نصائح يجب الالتزام بها حتى لا يقع المواطنين في مأزق كبير، وتخترق بياناتهم البنكية وتُسرق أموالهم الموجودة في حساباتهم.

وتستعرض «الوطن»، أبرز التحذيرات والنصائح التي قدمها البنك الأهلي المصري لعملائه بشأن الشراء «أونلاين»، وحتى يصبح تسوقهم عبر الإنترنت آمن تماما، وحماية لبياناتهم البنكية.

أبرز التحذيرات والنصائح التي قدمها البنك الأهلي المصري لعملائه

وجاءت أبرز التحذيرات والنصائح كالتالي:

- عدم كتابة رقم البطاقة البنكية أو معلومات سرية لو متصل على شبكة واي فاي عامة.

- الشركات أو التجار لن يطلبوا منك معلومات سرية سواء من خلال البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو عبر تطبيق Whatsapp.

- يجب أيضاً التأكد جيداً أن عنوان الموقع الذي تشتري منه أون لاين يبدأ بـHttps وليس Http فقط.

- يجب عدم الضغط على الإعلانات التي تكون بأسعار مغرية، ويجب البحث بنفسك على الموقع الأصلي للتاجر.

- التأكد بشكل دائم من استعمال النسخة الأحدث لنظام التشغيل ومتصفح الإنترنت على مختلف أجهزتك.