«الرقابة التجارية» بالبحر الأحمر: توفير السكر بكميات كبيرة في أسواق المحافظة

كشف المهندس أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، أن أسواق مدن البحر الأحمر وجميع منافذ البيع تحت السيطرة ولا توجد أزمة في السكر، حيث يتم الدفع بـ500 طن بالأسواق، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتحت إشراف وزير التموين.

لا أزمة سكر في البحر الأحمر

وأشار «الدقاق» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إلى أنه لا توجد أي أزمة في السكر، حيث يتم الدفع بـ500 طن سكر شهريا بمنافذ البيع والمعارض والهايبرات بمدن البحر الأحمر بسعر 27 جنيها للكيلو، لتلبية احتياجات الأهالي، تحت إشراء شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

أسواق البحر الأحمر تحت السيطرة

كما أكد أن جميع أسواق البحر الأحمر تحت السيطرة والرقابة، تزامنا مع وجود حملات من مفتشي التموين بالتنسيق مع مباحث التموين مستمرة على مدار اليوم، لضبط الأسواق ورصد أي مخالفات أو احتكار للسلع، أو التلاعب في الأسعار أو نقص في الأوزان، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

25% خصومات بأسواق البحر الأحمر

ولفت إلى انتشار معارض ومنافذ بيع السلع بمدن المحافظة بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدفع بكميات من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 25% خصومات ضمن مبادرة الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار.