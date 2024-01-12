أسعار البيض اليوم الجمعة 12-1-2024 في الأسواق

ثبات سعري كبير شهدته أسعار البيض اليوم الجمعة 12-1-2024 في المزارع والأسواق، بعد فترة من الانخفاض الملحوظ في السعر بالأسواق، بسبب مبادرة رئيس الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، بحسب ما أشارت البيانات الخاصة ببوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض ما قيمته 127 جنيها بالمزارع، في حين تغير السعر بشكل طفيف ليصل إلى المستهلك، عقب إضافة المصاريف الخاصة بالنقل من التجار للمزارعين، واحتساب هوامش الربح.

أسعار البيض الأبيض اليوم

فيما سجلت أسعار البيض الأبيض في المحلات ما بين 130 و135 جنيها، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر في الأسواق

جاء سعر البيض الأحمر اليوم في البورصة 132 جنيهًا في سعر الطبق، فيما يصل المنتج بالنهاية للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 133 و140 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

بينما تراوحت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، ما بين 135 و145 جنيها لسعر الطبق.

من جانبه، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنَّ أسعار الدواجن انخفضت لأكثر من 3 جنيهات للكيلو نتيجة انخفاض الطلب على الدواجن ليصل السعر إلى 65 جنيهًا للكيلو، فيما كان سعر البيض ثابتًا، في تصريح سابق لـ«الوطن».