سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 14-1-2024، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-1-2024، في البنوك المصرية، وجاء كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-1-2024 داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً، فيما بلغ سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 30.85 جنيه.