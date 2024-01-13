أعلن البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 13-1-2024، وبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 30.93 جنيه، وذلك وفق الموقع الرسمي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

«الوطن» تنشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-1-2024، خلال البنوك المصرية، وجاء كما كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر بلغ 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-1-2024 داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية سجل 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.