«Anyone But You» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر لليوم الرابع على التوالي

لليوم الرابع على التوالي يحتفظ فيلم «Anyone But You» بصدارة شباك التذاكر الأمريكي، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 965 ألف دولار، لتصل إيرادات الفيلم على المستوى المحلي لـ 48 مليون دولار، بينما حقق الفيلم خارجيا 14.8 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 63 مليون دولار، خلال 21 يوما وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني يتواجد فيلم «Wonka» محققا 675 ألف دولار، بينما بلغ إجمالي إيرادات على مدار 28 يوما في دور العرض السينمائي حول العالم لـ 471 مليون دولار، بينما تقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث فيلم «The Boys in the Boat» بـ 562 ألف دولار، أما إجمالي الإيرادات فبلغ 36 مليون دولار في 18 يوما.

«Night Swim» يحقق 20 مليون دولار في السينمات خلال أسبوع

وتراجع فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» من المركز الثالث إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات بـ 548 ألف دولار، بينما ارتفع الإجمالي خلال 21 يوما لـ 339 مليون دولار، يليه في المركز الخامس فيلم الرعب «Night Swim»، بـ 487 ألف دولار، ليصل إجمالي إيراداته خلال أسبوعه الأول بالسينمات 20 مليون دولار.