منتج «وبينا ميعاد 2»: شيرين رضا رفضت ترك تصوير المسلسل رغم تعبها الشديد

كشف إبراهيم حمودة، منتج مسلسل «وبينا ميعاد» عن تحمل الفنانة شيرين رضا لآلام الظهر الذي كانت تعاني منها خلال تصوير الجزء الثاني من العمل لاستكمال مشاهدها في المسلسل الذي عرض أولى حلقاته اليوم على منصة «Watch it».

شيرين رضا ترفض ترك تصوير مسلسل «وبينا ميعاد»

قال إبراهيم حمودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة شيرين رضا هي مثال حي للفنان الجيد، الذي يحتذى به، لأنها تتفانى في عملها، وأنها كانت تعاني من تعب شديد في الظهر، خلال فترة تصوير مسلسل «وبينا ميعاد 2».

وأضاف أن شيرين رضا رفضت ترك التصوير، واستمرت باللوكشين رغم تعبها الشديد، وذلك لحرصها الشديد على الانتهاء من التصوير، لعرضه للجمهور.

تفاصيل الجزء الأول من مسلسل «وبينا ميعاد»

وكان الجزء الأول من مسلسل «وبينا ميعاد»، حقق نجاحا كبيرا، إذ كانت تدور أحداثه حول عائلتين؛ هما عائلة حسن الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفي زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، داليا شوقي، أسامة الهادي، خالد أنور، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، محمد العزازي، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.