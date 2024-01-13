بمكونات منزلية.. أسهل طريقة لتنظيف البقع من الملابس

بقع الملابس مشكلة يعاني منها الكثيرون خاصة الفتيات، خاصة مع وجود بعض الأقمشة التي يكون من الصعب إزالة هذه البقع منها، وهناك أنواعا أخرى يسهل تنظيفها بخطوات بسيطة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير مكونات منزلية تساعد على تنظيف البقع من الملابس والتخلص منها نهائيًا حتى تعود بشكل أفضل بحسب موقع «Insider» الأمريكي.

إزالة البقع من الملابس

واحدة من الأدوات التي تساعد على تنظيف بقع الملابس هي فرشاة الأسنان مع قليل من المعجون الأبيض العادي؛ إذ تعد هذه من أفضل الطرق التي تساعد على التخلص من البقع، وذلك من خلال وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على البقعة وفركها بالفرشة تحت الماء النظيف.

بيكربونات الصوديوم من المكونات المنزلية القادرة على إزالة بقع الملابس، حيث يجب وضع طبقة سميكة وبسيطة منه، أو استخدام نشا الذرة الذي يساعد على إزالة البقع وعودة الملابس كما كانت، ويساعد أيضا نصف كوب (118-237 ملل) من الخل الأبيض مع المياه الساخنة على إزالة البقع من الملابس.

عصير الليمون

عصير الليمون من ضمن المكونات المنزلية التي تساعد على إزالة البقع من الملابس، ولكن يجب على الأشخاص توخي الحذر عند استخدامه على الملابس الملونة لأنه قد يؤدي إلى تغيير اللون، حيث توضع كمية على المنطقة التي تعرضت للبقعة، مع إضافة بعض المنظفات إليها، وتركها قليلا.

هناك بعض المكونات المنزلية التي تساعد على إزالة البقع من الملابس ومنها:

بخاخ مزيل البقع.

- نشا الذرة.

- بودرة التلك.