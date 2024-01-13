الكشف على 2092 مريضا في قافلة طبية مجانية بالشرقية

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة، بقرية 5 خفرع، التابعة لمدينة صان الحجر، ووقعت الكشف على 2092 مريضًا في مختلف التخصصات.

14 عيادة في القافلة الطبية

وقالت مديرية الصحة، في بيان رسمي، إنّ القافلة الطبية ضمت 14 عيادة، بها 12 تخصصًا وهي: «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان».

الكشف المبكر عن أمراض السكر

وأشارت مديرية الصحة، إلى تخصيص عيادتين لـ«الباطنة والأطفال»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة خلال يومين، الكشف الطبي المجاني على 2029 مريضًا من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 30 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.