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تقديم خدمات طبية لـ1133 حالة مجانا خلال قافلة لجامعة طنطا في زفتى

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:47 م | السبت 13 يناير 2024
قافلة طبية ضمن حياة كريمة تنظمها جامعة طنطا

قافلة طبية ضمن حياة كريمة تنظمها جامعة طنطا

شهدت قرية سنبو الكبرى، بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، قافلة تنموية شاملة تنظمها جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية، بهدف تقديم كل الخدمات الصحية والاجتماعية والتثقيفية والبيطرية للمواطنين وذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، ان الجامعة تواصل مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية، دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات إلى اهالينا في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة وأيضا المحافظات الحدودية.

دور مجتمعي 

وذكر «زكي»، أن دور جامعة طنطا ليس تعليمي او أكاديمي فقط، مقتصر على تعليم الطلاب ولكن الدور الممتدد الى خارج محيط الجامعة ومتدد الى المجتمع المدني بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، في ظل بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن قافلة اليوم كانت في قرية سنبو الكبرى، بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، وهو أحد مراكز حياة كريمة في المرحلة الأولى، وتقديم تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات، حيث فحص 1133 مريضا وتقديم العلاج لهم بالمجان، وأيضا تحويل 70 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما شهدت القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وتوعية عن الأمراض وكيفية الوقاية منها، إلى جانب محو أمية نحو 45 شخصاً من أهل القرية.

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