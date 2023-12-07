في يوم ميلادها الـ47.. تعرف على سر ارتباط الفنانة بسمة بجدها يوسف درويش

واحدة من أهم فناني جيلها، ولدت في بيت سياسي لعائلة مثقفة، فقد كان جدها من أعظم محامي عصره، ولد يهودياً ثم اعتنق الإسلام وربطتها به علاقة قوية حتى توالت الأيام ونضجت الحفيدة الصغيرة وأصبحت من مشاهير الوسط الفني.

وتعتبر بسمة جدها هو الشعلة التي أضاءت لها الطريق إلى الفن، حيث كانت تتخذه قدوةً لها وتأثرت به كثيراً، وخلال هذا التقرير نرصد لكم علاقة الجد بالحفيدة وأهم تصريحاتها عنه.

علاقة الفنانة بسمة بجدها يوسف درويش المحامي

توفى يوسف درويش الكاتب والمحامي الحقوقي عن عمر يناهز 95 عاماً، هكذا قالت بسمة في حوار سابق بأحد البرامج التليفزيونية، مشيرة إلى أنه يهودي الأصل لكنه أعلن إسلامه، كما كشفت في حوار آخر أن جدها مُعادياً للحركة الصهيونية، حيث شارك في مظاهرات 1919 برغم صغر سنه وقتها.

بسمة تتحدث عن جدها يوسف درويش

كشفت بسمة خلال لقاء تلفزيوني سابق، بأن جدها درس الحقوق في فرنسا خلال حقبة الأربعينات ثم عاد إلى مصر ليعمل محاميا، وقرر أن يخصص عمله في قضايا العمال باعتبارهم الطبقة الأفقر التي لا تملك القدرة للدفاع عن نفسها، وأضافت بأنه برغم من أنه وُلد يهودياً لكن علاقته بالبلد كانت من اختياره، حيث اختار أن يكون مصرياً وأن يبقى في مصر.

علاقة الجد بالحفيدة

كشفت بسمة خلال لقاء تلفزيوني سابق علاقتها بجدها، حيث قالت إنها تفتخر بأن جدها هو المحامي العظيم يوسف درويش، وأن منزله هو المنزل الذي نشأت وترعرعت فيه، وأكدت أن أشقاء جدها هاجروا جميعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يذهب أحد منهم إلى الدولة المُعادية.